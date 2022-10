Spectacle de Noël, « Ninon et la petite cuisinière » Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

Spectacle de Noël, « Ninon et la petite cuisinière » Château de Sully-sur-Loire, 21 décembre 2022, Sully-sur-loire. Spectacle de Noël, « Ninon et la petite cuisinière » 21 et 28 décembre Château de Sully-sur-Loire

Voir https://www.chateausully.fr/

Ninon et la petite cuisinière, un spectacle de Noël gourmand ! Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ! » Ninon, la petite cuisinière, nous vient tout droit de la Renaissance pour partager les secrets de cuisine de son époque !

Par la compagnie La Roulotte

A partir de 6 ans

Nombre de places limité, sur réservation. Le spectacle est suivi d’un atelier pain : sur réservation, nombre de places très limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-28T16:30:00+01:00 pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Château de Sully-sur-Loire Adresse Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire lieuville Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire

Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire/

Spectacle de Noël, « Ninon et la petite cuisinière » Château de Sully-sur-Loire 2022-12-21 was last modified: by Spectacle de Noël, « Ninon et la petite cuisinière » Château de Sully-sur-Loire Château de Sully-sur-Loire 21 décembre 2022 Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire

Sully-sur-loire