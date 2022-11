Noël au château de Sully Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Noël au château de Sully Château de Sully-sur-Loire, 17 décembre 2022, Sully-sur-Loire. Noël au château de Sully 17 – 30 décembre Château de Sully-sur-Loire

Inclus dans le billet d’entrée à 5 euros pour les jeunes

Ateliers, livret-jeux et spectacles Château de Sully-sur-Loire Chemin de la salle Verte, Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

Livret-jeux « la fête au château » pour découvrir la demeure d'une manière ludique et autonome. Avec les défis, tu comprendras comment, il y a 500 ans, les habitants du château faisaient la fête. Du 17 au 31 décembre, de 7 à 12 ans.

Atelier carte pop-up : pochoirs, gommettes, colle, crayons, ciseaux, feutres argentés et dorés seront tes meilleurs alliés pour réaliser ta création au motif d'un sapin de Noël ou d'un cadeau. De 7 à 12 ans. Les mercredis 21 et 28 décembre de 14h à 15h.

Spectacle de Noël : Ninon, la petite cuisinière nous vient tout droit de la Renaissance pour partager les secrets de cuisine de son époque ! Dès 6 ans. Les mercredis 21 et 28 décembre à 16h.

