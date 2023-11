Spectacle de marionnettes « Martine et René » Château de St-Andiol Saint-Andiol Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol Spectacle de marionnettes « Martine et René » Château de St-Andiol Saint-Andiol, 6 décembre 2023, Saint-Andiol. Saint-Andiol,Bouches-du-Rhône Mercredi 6 Décembre spectacle de marionnettes sur 3 créneaux horaires..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Château de St-Andiol Médiathèque Varadier d’Estourmel

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Wednesday December 6 puppet show in 3 time slots. Miércoles 6 de diciembre: espectáculo de marionetas en 3 franjas horarias. Mittwoch, 6. Dezember Puppenspiel auf drei Zeitfenstern. Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Andiol Autres Lieu Château de St-Andiol Adresse Château de St-Andiol Médiathèque Varadier d'Estourmel Rue Maréchal Leclerc Ville Saint-Andiol Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Château de St-Andiol Saint-Andiol latitude longitude 43.837247;4.944829

Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andiol/