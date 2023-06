Visite du château de Soussey-sur-Brionne Château de Soussey-sur-Brionne Soussey-sur-Brionne Soussey-sur-Brionne Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Soussey-sur-Brionne vous ouvre ses portes. La maison-tour date du XIIIe siècle, vénérable donjon carré avec tourelle d'escalier à vis coiffé d'un toit en tuile.

La vie d’une famille seigneuriale y est reconstituée avec meubles et mannequins. Les autres bâtiments qui se répartissent autour de la cour datent du XVIe siècle.

Dans le parc, coule une rivière au bord de laquelle se trouve un colombier. Le château est aggrémenté d'un jardin à la française dans la cour intérieure, et d'un parc à l'anglaise autour du château.

Dates et horaires: 16 septembre 2023, 11:00-12:00 et 17 septembre 2023, 13:00-18:00
Entrée 5 € par personne, 3 € pour les groupes (+ 10 personnes) et les – 14 ans

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

