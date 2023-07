Dans l’histoire majestueuse de Soult-Berg : explorez le château et son parc d’exception classés au titre des Monuments historiques Château de Soult-Berg Saint-Amans-Soult, 16 septembre 2023, Saint-Amans-Soult.

Dans l’histoire majestueuse de Soult-Berg : explorez le château et son parc d’exception classés au titre des Monuments historiques 16 et 17 septembre Château de Soult-Berg Entrée pour le parc : gratuit. Visite guidée du château : gratuit -16 ans. 7,5 euros +16 ans.

Visite guidée du château classé au titre des Monument historiques de Soult-Berg, construit par Jean de Dieu Soult, duc de Dalmatie et Maréchal de France.

Découverte libre du parc inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques de Soult-Berg.

Château de Soult-Berg Soult-Berg, 81240 Saint-Amans-Soult Saint-Amans-Soult 81240 Les Martels Tarn Occitanie Le château a été construit entre 1829 et 1835 pour le maréchal Soult et son épouse Louise Berg. Il est situé à Saint-Amans, village natal du maréchal Soult, et est ensuite passé par héritage à la famille Reille.

Le château a été classé au titre des Monuments historiques le 6 novembre 1995, après une première inscription le 27 juin 1983, tandis que le parc du château est inscrit depuis le 30 mai 1995. Sa construction s’est déroulée entre 1823 et 1828 par un régiment du génie, alors que Soult était ministre de la défense. On le connaît également sous le nom de château de Soult-Berg, en hommage à son épouse allemande rencontrée lorsqu’il était en exil. Une zone de Saint-Amans-Soult est d’ailleurs appelée « Mas Berg ». C’est lors de son retour d’exil en Allemagne que Soult a fait ériger cette demeure.

