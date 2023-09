Cet évènement est passé Journée des familles Château de Soule Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Journée des familles Château de Soule Ramonville-Saint-Agne, 23 septembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Journée des familles Samedi 23 septembre, 10h00 Château de Soule Samedi 23 septembre de 10h à 18h au château de Soule. Partagez des moments privilégiés, en famille, autour de nombreuses animations. L’occasion, aussi, pour les parents de découvrir les différents partenaires qui œuvrent au service des familles. Consulter le programme.

——-

Inscription possible à partir du 12 septembre au centre social ou au 05 61 75 40 03. Château de Soule 2, allée Nicolas de Condorcet, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ramonville.fr/mediatheque/documents/social-solidarite/Couleurs-et-Rencontres/Depliant_Journee_des_Familles_2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00 journée familles Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Château de Soule Adresse 2, allée Nicolas de Condorcet, 31520 Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Château de Soule Ramonville-Saint-Agne latitude longitude 43.535337;1.469362

Château de Soule Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/