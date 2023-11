Marché artisanal de Noël Chateau de Soule – Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 1 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Marché artisanal de Noël 1 – 3 décembre Chateau de Soule – Ramonville entrée libre

L’association “Le Coin Du Cadre” vous invite à son Marché Artisanal annuel!

Il aura lieu les vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 Décembre 2023 de 10h à 18h30 au château de Soule à Ramonville.

« Les Créatifs du Château » seront là ainsi que d’autres créateurs et l’association humanitaire « Les Ballons Rouges » qui effectue un certain nombre d’actions au Burkina Fasso. La vente des produits artisanaux (bronzes – boîtes en cuir – bijoux) permet de financer l’accompagnement vers l’autonomie des populations du Burkina Faso!

Aline peint des galets, des ardoises, … à accrocher ou à poser.

Catherine “Le Coin du Cadre” se chargera de décorer les murs pour vous donner envie d’acheter ses tableaux.

Catherine “De fils et de cadres ” vous proposera du tricot, crochet, … et des baguettes en carton.

Françoise “Coquelicot Création” vous ravira par ses boites et albums divers en cartonnage, plus ses sacs en tissus.

Muriel “ On s’en amuse” nous promet des accessoires en cuir et tissu et peut proposer des personnalisations à la demande.

Serge « Un coin de terre » exposera ses poteries (vases, saladiers …) en porcelaine.

Sylvaine « De Si de là » vous épatera par ses bijoux incroyables à partir d’argile polymère.

« Les Ballons Rouges » présentera les oeuvres magnifiques des artisans burkinabés pour aider la population locale.

Nous vous attendons nombreux, dans une ambiance conviviale!

Les Créatifs du Château : https://lecoinducadre.wixsite.com/lescreatifsduchateau

Le Coin Du Cadre : https://www.le-coin-du-cadre.com/

Chateau de Soule – Ramonville avenue de Suisse 31520 Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://lecoinducadre.wixsite.com/lescreatifsduchateau »}, {« link »: « https://www.le-coin-du-cadre.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:30:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00

expovente artisanat