DE LA GRAINE A L’ASSIETTE 9 – 16 juillet Château de Soubeyran 606 € (transports inclus)

Au programme :

==> Ateliers « Cuisinons les produits locaux » : accompagnés par l’un des membres de l’équipe de cuisine du centre de vacances, les enfants auront 4 ateliers cuisine au cours de leur séjour, pour préparer différents « plats » :

– Un atelier « repas trappeur » au cours duquel les enfants vont découvrir qu’il est possible de préparer un repas délicieux avec ce qu’on trouve dans le jardin : tarte aux orties, salade de pissenlits … Un repas pris sous les étoiles avant de dormir en tente le temps d’une nuit !

– Un atelier «fabriquons notre confiture » : après avoir été faire le marché pour trouver tous les fruits nécessaires, les jeunes cuisineront leur propre confiture, et tous repartiront avec un pot en souvenir pour ramener à la maison !

– Un atelier « fabriquons notre pain » : après avoir été visité la châtaigneraie du village et ramener la farine nécessaire, les jeunes pourront alors préparer le pain qui sera servi lors du brunch à mi-séjour !

– Un atelier « repas complet » au cours duquel les jeunes auront élaboré eux-mêmes puis préparé en intégralité le menu qu’ils auront envie de servir à tous les enfants du centre le soir-même !

==> Visite de la cité du Chocolat

==> Visite d’un châtaigneraie

==> Nuitée en bivouac (selon les conditions)

Le château de Soubeyran : en plein cœur de l’Ardèche, territoire qui s’étend de la vallée du Rhône au Gerbier-de-Jonc, de Privas aux monts d’Ardèche, situé au centre d’un parc de 21 hectares, sur un plateau verdoyant et préservé, à proximité de la vallée de l’Eyrieux. Hébergement en chambres de 3 à 5 lits, avec sanitaires complets. Grande terrasse et salle de restauration, aire de jeux extérieure.

