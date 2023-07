Découverte du château de Solaire Château de Solaire Bonnée Catégories d’Évènement: Bonnee

Loiret Découverte du château de Solaire Château de Solaire Bonnée, 16 septembre 2023, Bonnée. Découverte du château de Solaire Samedi 16 septembre, 10h00 Château de Solaire Visite du parc, des extérieurs et de la chapelle. Château de Solaire 45460 Bonnée Bonnée 45460 Loiret Centre-Val de Loire Domaine privé datant du XIXe siècle. Bâti de 1867 à 1870, ce château est constitué d’un grand corps de bâtiment flanqué au sud d’une tourelle semi-octogonale servant d’entrée et de pavillons latéraux accueillant une chapelle. Créé par l’architecte-paysagiste Eugène Bühler (1822-1907), le magnifique parc, doté d’un élégant étang, est exceptionnel de par son étendue et la richesse des essences forestières. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Communauté de communes du Val de Sully Détails Catégories d’Évènement: Bonnee, Loiret Autres Lieu Château de Solaire Adresse 45460 Bonnée Ville Bonnée Departement Loiret Lieu Ville Château de Solaire Bonnée

Château de Solaire Bonnée Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnee/