Féar Féasógach + An Erminig Château de Siersburg | Rehlingen-Siersburg Sierbourg Catégories d’Évènement: Landkreis Saarlouis

Sierbourg Féar Féasógach + An Erminig Château de Siersburg | Rehlingen-Siersburg Sierbourg, 28 juillet 2023, Sierbourg. Féar Féasógach + An Erminig Vendredi 28 juillet, 19h30 Château de Siersburg | Rehlingen-Siersburg Entrée 7,00 € Soirée de musique celtique en plein air sur le plateau du château ‘Siersburg’ avec une partie concert, suivie d’un Fest Noz. Le groupe Féar Féasógach est un duo allemand spécialisé dans la musique irlandaire.

est un duo allemand spécialisé dans la musique irlandaire. Le répertoire du groupe An Erminig est caracterisé par la musique traditionelle de Bretagne, mais aussi par des compositions du groupe. Château de Siersburg | Rehlingen-Siersburg 40, Burgstraße 39, 66780 Rehlingen-Siersburg, Allemagne Sierbourg 66780 Büren Landkreis Saarlouis Sarre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T19:30:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00

2023-07-28T19:30:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00 Bretagne Fest Noz Détails Catégories d’Évènement: Landkreis Saarlouis, Sierbourg Autres Lieu Château de Siersburg , Rehlingen-Siersburg Adresse 40, Burgstraße 39, 66780 Rehlingen-Siersburg, Allemagne Ville Sierbourg Departement Landkreis Saarlouis Lieu Ville Château de Siersburg , Rehlingen-Siersburg Sierbourg

Château de Siersburg , Rehlingen-Siersburg Sierbourg Landkreis Saarlouis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sierbourg/