Château de Serrant et son marché des artisans

Saint-Georges-sur-Loire, 16 septembre 2023

Château de Serrant et son marché des artisans 16 et 17 septembre Chateau de serrant Parc (comprend l’accès à l’exposition d’artisans et au marché de producteurs) : Gratuit / Château : 8€ Adulte ; 5€ réduit (enfant, étudiant, demandeur d’emploi et personne titulaire d’une carte d’invalidité) ; Gratuit moins de 12 ans

Pour cette nouvelle édition des journées européennes du patrimoine, le château de Serrant ouvre ses portes, comme une invitation à la flânerie. Partez à la découverte d’une douzaine de pièces du château, dont sa célèbre bibliothèque ou sa cuisine, de manière libre et grâce aux visites flash, des visites guidées de 30 min permettant d’en apprendre un peu plus sur le château.

Cette année encore, vous pourrez rencontrer des artisans angevins venus présenter leur travail dans l’orangerie du château, ainsi que le marché des producteurs locaux (fromages, glacier, vigneron …), idéalement placés à l’ombre des marronniers.

De plus, pour réjouir petits et grands, des jeux en bois ainsi que des tours en calèche seront à disposition dans le parc.

Il ne reste rien aujourd'hui du « chasteau garny de boullevart, ponts levans, dormans, tournans, mines et contremines » édifié à partir de 1481 par Ponthus de Brie. Il a été remplacé par un important château commencé dans le deuxième quart du 16ème siècle. On a longtemps cru que la construction du nouveau château avait commencé en 1546 pour Magdelon de Brie. La découverte récente d'un contrat de charpenterie de 1539 vient quelque peu bouleverser les suppositions passées. Le commanditaire est Péan de Brie et en 1539, le corps de logis avec tours et escalier est « encommancé ». Située au sud-est de la cour, cette partie gauche et l'escalier sont complétés au 17ème siècle et on y ajoute des ailes en retour et des pavillons, respectant le parti pris d'origine. Les façades sur cour sont en tuffeau blanc alors que les façades sur jardins sont en schiste avec les parties vives en tuffeau. Jean Delespine, célèbre architecte angevin auquel il convient d'attribuer aujourd'hui le Serrant du 16ème siècle, a adopté une ordonnance à petits pilastres encadrant les croisées de la façade sur cour où marquant les travées de la façade regardant les jardins. L'escalier est nettement marqué par deux travées de baies jumelles cintrées. Les travées d'escalier sont couronnées, sur jardin, par un triplet de baies plein-cintre avec un fronton triangulaire. Le couronnement sur cour a changé avec les modifications de couverture aux 17 et 19èmes siècles. L'escalier est scandé de pilastres sur stylobates rampants et couvert d'un berceau à caissons géométriques. On retrouve un plafond à caissons dans une chambre d'une des tours. Madame de Vaubrun, fille de Guillaume de Bautru seigneur de Serrant, perdit son mari à la bataille d'Altenheim le 1er août 1675. Elle fit appel à Jules-Hardouin Mansart pour construire une chapelle et confia à Coysevox le mausolée à la mémoire du défunt. Le château de Serrant a été acquis par les Walsh en 1749 et tous les décors intérieurs sont postérieurs à cette date. Au retour d'émigration, le duc de la Trémoïlle épousa en 1830, Valentine Walsh de Serrant . D'importantes restaurations furent confiées à l'architecte Lucien Magne à partir de 1870.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

