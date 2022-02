Château de Serrant et son parc paysager Parc du chateau de serrant Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Le parc paysager est créé à partir de 1780 par le comte Walsh de Serrant dans un style anglais. Il s’ordonne autour d’une pièce d’eau remodelée pour lui donner l’aspect d’une rivière ondulante et parsemée d’îles. Les bosquets d’arbre sont interrompus par de grandes prairies ouvrant de larges perspectives sur le bocage. Le parc est agrandi vers 1820 pour englober l’étang de la Brelaudière, ancienne réserve à poissons devenue un lieu de promenade bucolique. Les sentiers permettant d’y accéder serpentent entre bois et prairies, laissant parfois apparaitre au détour d’un chemin la silhouette du château. En 1894, les abords du château sont repris par le Duc de La Trémoïlle et son architecte Lucien Magne : création d’une allée d’honneur et de contre-allées plantées de marronniers, aménagement de la grande terrasse sur l’étang. Aujourd’hui le parc conserve son unité d’origine : la promenade actuelle permet de découvrir l’étang de la Brelaudière, refuge de nombreux oiseaux migrateurs. L’accès au parc comprend également la visite libre du château, dont les fenêtres offrent de belles vues sur le parc paysager.

10€/adulte, 7,50€/réduit (partenariat, étudiant, demandeur d’emploi), 5,50€/enfant (8-15 ans), Gratuit – 7 ans. L’accès au parc comprend également la visite libre du château.

Le parc du château de Serrant constitue l’écrin de nature autour du château, aménagé dans le style anglais à partir des années 1780. Parc du chateau de serrant RD 723, Saint-Georges-sur-Loire, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

