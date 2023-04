Visite guidée du parc du château de Sermange Château de Sermange, 3 juin 2023, Sermange.

Vous pourrez découvrir une composition mixte, avec des jardins ordonnancés et un parc à l’anglaise. Les corbeilles de fruits qui ornent les portails de la cour sont une invitation à découvrir les jardins du XVIIIe siècle. Ceux-ci se composent d’une majestueuse avenue de tilleul, d’un potager récemment restauré, avec son pavillon de jardin et un bosquet de l’Oratoire. Son réseau d’allées tondues conduit le visiteur dans une promenade pittoresque le long du rucher et permet d’admirer des arbres remarquables, dont plusieurs tulipiers de Virginie, un cèdre du Liban bicentenaire, un platane orientaliste…

Les anciennes cuisines voûtées et les anciennes écuries seront aussi ouvertes à la visite.

Une visite guidée du parc sera proposée aux visiteurs qui pourront découvrir les travaux d’aménagement réalisés dans le potager.

Château de Sermange 1 rue de Gendrey 39700 Sermange Sermange 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06-78-48-47-40 »}] Le parc du château de Sermange : Le domaine du château de Sermange s’étend sur 6 ha. En 1717, Charles François Bouhelier, conseiller au parlement et procureur général à la chambre et cours de Franche-Comté, construit sur sa seigneurie, entre Gendrey et Sermange, une demeure de campagne. En 1762, François Langlois, conseiller du roi à la chambre des comptes de Dole, acquiert la propriété et on pense pouvoir lui attribuer la chapelle ainsi que le porche et les corbeilles de l’architecte de Dole, Claude François Attiret. En 1772, le baron de Tricornot rachète ce domaine et nous devons, sans doute, à ses talents de botanistes, les arbres remarquables. En 1902, la propriété est vendue au comte Fresson qui fait agrandir le corps de logis par deux ailes dans le même style. Il fait également restaurer la chapelle à cette époque et créer un vaste parc à l’anglaise pour remplacer les vieilles vignes atteintes de phylloxéra. Depuis 2008, les nouveaux propriétaires rénovent le domaine et en particulier, le parc d’après l’étude historique.

