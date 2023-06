Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Sercy Visite du château de Sercy Château de Sercy Sercy, 16 septembre 2023, Sercy. Visite du château de Sercy 16 et 17 septembre Château de Sercy Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du château de Sercy vous accueille. Visitez les extérieurs de cette demeure qui bénéficie d’un classement partiel au titre des monuments historiques depuis mai 1974. Château de Sercy 2 route du Château 71460 Sercy Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le château de Sercy est un château-fort de plaine édifié au XIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Le château de Sercy est un château-fort de plaine édifié au XIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

