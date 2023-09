Visite guidée du château de Septmonts Château de Septmonts Septmonts, 16 septembre 2023, Septmonts.

Visite guidée du château de Septmonts 16 et 17 septembre Château de Septmonts Entrée libre

L’association des Amis de Septmonts vous propose des visites guidées du château, ancienne résidence des évêques de Soissons et de son remarquable donjon du XIVème siècle.

Le petit donjon, édifié au XIIIe siècle et remanié au XXe siècle, sera exceptionnellement visitable jusqu’au premier étage.

Début des visites : 14h et 16h.

Boissons fraîches et glaces sont proposées à la vente ainsi que les objets souvenirs du château.

Château de Septmonts 02200 Septmonts Aisne Hauts de France https://amisdeseptmonts.net

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

