Sublimer votre quotidien avec l’art et la musique au château de Septmonts Château de Septmonts, 31 mars 2023, Septmonts.

Sublimer votre quotidien avec l’art et la musique au château de Septmonts 31 mars – 2 avril Château de Septmonts

Pour la seconde fois, GrandSoissons Agglomération a le plaisir d’organiser la nouvelle édition des Journées européennes des métiers d’art. En partenariat avec la commune de Septmonts et la Cité de la musique et de la danse, nous vous proposons une programmation riche mêlant artisanat d’art et musique.

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023, le château de Septmonts ouvre ses portes pour sublimer le travail des artisans d’art détenteurs d’un patrimoine immatériel à la fois traditionnel et novateur. Dans ce cadre naturel et enchanteur, nous vous invitons à partager avec eux leur passion, découvrir leur savoir-faire et à vous laisser séduire par leurs créations artistiques.

Retrouvez-les pour des rencontres passionnantes ponctuées de démonstrations. Ébéniste, marqueteur, tailleur de pierre, maître-verrier, cartonniste, peintre en décors, peintre sur soie, brodeuse, couturière, feutrière/teinturière, céramistes, sculptrice, facteur de cornemuse, luthier en quatuor, luthier en guitare, tous auront à cœur d’échanger avec vous sur leurs techniques, méthodes et autres secrets de leur métier.

Cette année, la musique est mise à l’honneur. Sublimant la vie de tous les jours, elle est un art rythmé par des hommes et des femmes qui œuvrent à son enrichissement esthétique, sonore ou encore visuel et à sa transmission. Artisans d’art mais également passionnés, professeurs de musique, élèves, associations, ou groupes de musique, seront également présents pour vous accueillir et pour vous faire partager leur sensibilité.

Pendant ce week-end festif, plusieurs animations seront proposées : visites insolites du château de Septmonts, exposition d’instruments de musique, concerts classiques et pop rock…

Programmation du week-end :

La journée du 31 mars est réservée aux scolaires.

Vendredi 31 mars à partir de 18 heures

Inauguration des Journées européennes des métiers d’art au logis des évêques de Septmonts

Exposition des artisans d’art

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h30

Dans le logis des évêques qui témoigne de l’art des bâtisseurs à la Renaissance, les artisans d’art présenteront des savoir-faire anciens et contemporains. Retrouvez-les pour des rencontres passionnantes ponctuées de démonstrations.

Avec la participation des artisans d’art : Bastien Lévêque – ébéniste ; Christophe Quéré – taille de pierre ; Anne Leroy – vitrailliste ; Alice Ruelle – cartonniste ; Marie-Pierre Charrié – brodeuse ; Christine Cagnet – couturière ; Jacqueline Borruel – feutrière / teinturière ; Laurence Weber – maître-verrier / peintre sur soie ; Valentin Bove – marqueteur ; Marc Albert – céramiste ; K. Ty Houdry – peintre en décors ; Claire Laert – sculptrice ; Anne-Marie Bauer – céramiste ; Stéphane Douchet – facteur de cornemuse ; Alain Vignette – luthier du quatuor ; Claude Dommartin – luthier en guitare.

Sublimer le quotidien

Démonstrations de savoir-faire d’excellence :

Samedi 1 avril

Le marqueteur Valentin Bove à 11h30

La vitrailliste Anne Leroy à 15h45

Dimanche 2 avril

Le tailleur de pierre Christophe Quéré à 11h30

La brodeuse Marie-Pierre Charrié à 15h45

Exposition des instruments de musique

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h30

Visite guidée samedi à 16 h 30

Pour le plaisir des yeux, mais aussi pour l’émotion qu’ils suscitent les instruments de musique se dévoilent. En partenariat avec la Cité de la Musique et de la Danse et avec la participation avec les artisans facteurs d’instrument et les Amis des orgues de Soissons.

Le donjon résonne

Samedi 1er avril à 14 h 30 et 15h15

Vous percutez ? Le donjon résonne ! Vivez une expérience qui éveillera vos sens… Une immersion au cœur d’un site majestueux.

Visite sur inscription (nombre de places limitées)

Visite inédite du château

Samedi 1er à 10h15 et dimanche 2 avril à 10h15 et 16h30

Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans les lieux tenus secrets du château ? Les Amis de Septmonts vous font découvrir le site de manière inédite. Les anecdotes sont aussi au rendez-vous !

Les concerts

Samedi 1er avril de 18 h à 18 h 30

Concert hors les murs avec les élèves du conservatoire de Soissons au logis des évêques.

Dimanche 2 avril de 14 h 30 à 16 h 30

Concert de Pop Rock avec le groupe Vecnash au sein du parc du château (concert chapeau).

Contacts :

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Ville de Soissons, Ville d’art et d’histoire : 03 23 93 30 56

Office de tourisme, GrandSoissons Agglomération : 03 23 53 17 37

Château de Septmonts Place de la Mairie, 02200 Septmonts Septmonts 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323933056 – 0323531737 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

GrandSoissons Septmonts

Alain Vignette, luthier en quatuor