« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape au château médiéval ! Château de Sénergues Sénergues, 17 septembre 2023

Profitez d’une balade libre d’environ 20 kilomètres pour découvrir sept monuments de la commune et de ses environs !

Commencez par la première étape de votre parcours :

Situé dans un méandre du Lot, le village médiéval de Montarnal (site protégé depuis 1942) existe depuis l’an 1000. Ancien passage du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il compte parmi les plus anciens villages médiévaux du Rouergue.

Le château est présent depuis cette époque, bien que le donjon actuel soit postérieur, probablement du fin XIIe siècle. La tour ronde et les enceintes comportent des éléments architecturaux et de défense uniques dans la région du Rouergue. La salle seigneuriale date quant à elle du XVe siècle. L’ensemble est classé au titre des Monuments historiques depuis 1997 et a été récompensé en 2006 par le prix départemental des Vieilles Maisons Françaises pour les travaux de restauration entrepris par l’actuel propriétaire.

Ce dernier vous fera visiter le donjon, l’enceinte fortifiée et le jardin médiéval. Il vous présentera également l’ensemble des travaux qu’il a entrepris au cours des 30 dernières années et vous racontera l’histoire du lieu.

Château de Sénergues 32 route d’Espeyrac, 12320 Senergues Sénergues 12320 Aveyron Occitanie La seigneurie de Sénergues remonte au XIIIe siècle, et sa tour carrée fut érigée entre 1382 et 1387 par Aymeric de Sénergues, pendant la guerre de Cent Ans, pour se protéger des occupants anglais et des bandes de routiers qui sévissaient en Rouergue.

Construit en granit, le donjon carré abrite trois étages intérieurs accessibles par un escalier en colimaçon. Au sommet, on trouve encore les vestiges de deux créneaux et de trois piles qui soutenaient un toit à quatre pans, désormais disparu. Les traces d’un chemin de ronde extérieur, avec des mâchicoulis, sont également visibles. Les corbeaux présents témoignent de la fin du XIVe siècle.

À la fin du XVe siècle, Hélix de Sénergues épousa François de Montarnal, héritier de la baronnie de Montarnal. Ce dernier entama au début du XVIe siècle la construction du logis seigneurial actuel, dont l’aile brûlée n’a jamais été reconstruite.

En 1863, Réginette de Sénergues, dernière de sa lignée, épousa Casimir Bénazech, notaire à Sénergues et Conseiller Général. Depuis lors, le château, la tour et les dépendances sont la propriété de cette famille, descendant directe de Béraud de Sénergues, le premier seigneur identifié en 1252, il y a plus de sept siècles. Parking sur la place du château.

©Jean-Claude Richard