« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape à la tour du château de Sénergues Château de Sénergues Sénergues, 17 septembre 2023, Sénergues.

« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape à la tour du château de Sénergues Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Château de Sénergues Adulte : 2 €, enfant de plus de 10 ans : 1 € / Accès réservé aux enfants de plus de 10 ans et groupe limité à 18 personnes par visite

La seigneurie de Sénergues remonte au XIIIe siècle et constitue une étape incontournable du circuit sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald. La tour carrée fut édifiée entre 1382 et 1387 par Aymeric de Sénergues, en pleine période de la guerre de Cent Ans, pour se défendre contre l’occupant anglais et les bandes de routiers qui sévissaient en Rouergue.

Construit en granit, le donjon carré abrite trois étages intérieurs desservis par un escalier en colimaçon. Au sommet, deux créneaux et trois piles soutenaient autrefois une toiture à quatre pans, aujourd’hui disparue. Les traces d’un chemin de ronde extérieur avec mâchicoulis sont encore visibles, et le profil des corbeaux témoigne de la fin du XIVe siècle.

À la fin du XVe siècle, Hélix de Sénergues épousa François de Montarnal, héritier de la baronnie de Montarnal. Ce dernier entreprit, au début du XVIe siècle, la construction du logis seigneurial actuel, dont l’aile brûlée n’a jamais été reconstruite.

En 1863, Réginette de Sénergues, dernière représentante de sa lignée, épousa Casimir Bénazech, notaire à Sénergues et conseiller général. Depuis lors, le château, la tour et les dépendances sont la propriété de cette famille, en descendance directe de Béraud de Sénergues, le premier seigneur identifié en 1252, il y a plus de sept siècles.

Sous la guidance de Nathalie Bénazech, propriétaire de ce domaine familial, les visiteurs auront le privilège de découvrir les trois salles intérieures, comprenant la cuisine, les appartements du seigneur, ainsi que la salle des gardes située au troisième niveau. Au sommet, un magnifique panorama sur le village et la campagne environnante s’offre à la vue des visiteurs, accompagné d’explications historiques enrichissantes.

Château de Sénergues 32 route d’Espeyrac, 12320 Senergues Sénergues 12320 Aveyron Occitanie La seigneurie de Sénergues remonte au XIIIe siècle, et sa tour carrée fut érigée entre 1382 et 1387 par Aymeric de Sénergues, pendant la guerre de Cent Ans, pour se protéger des occupants anglais et des bandes de routiers qui sévissaient en Rouergue.

Construit en granit, le donjon carré abrite trois étages intérieurs accessibles par un escalier en colimaçon. Au sommet, on trouve encore les vestiges de deux créneaux et de trois piles qui soutenaient un toit à quatre pans, désormais disparu. Les traces d’un chemin de ronde extérieur, avec des mâchicoulis, sont également visibles. Les corbeaux présents témoignent de la fin du XIVe siècle.

À la fin du XVe siècle, Hélix de Sénergues épousa François de Montarnal, héritier de la baronnie de Montarnal. Ce dernier entama au début du XVIe siècle la construction du logis seigneurial actuel, dont l’aile brûlée n’a jamais été reconstruite.

En 1863, Réginette de Sénergues, dernière de sa lignée, épousa Casimir Bénazech, notaire à Sénergues et Conseiller Général. Depuis lors, le château, la tour et les dépendances sont la propriété de cette famille, descendant directe de Béraud de Sénergues, le premier seigneur identifié en 1252, il y a plus de sept siècles. Parking sur la place du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Jean-Claude Richard