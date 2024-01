Week-end Vente des Vins 2024 au Château de Savigny-lès-Beaune Château de Savigny-lès-Beaune Savigny-lès-Beaune, vendredi 15 novembre 2024.

Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15 10:00:00

fin : 2024-11-17 17:30:00

Découvrez un lieu insolite où des collections uniques sont conservées : avions de chasse, motos, voitures de course Abarth, camions de pompiers, maquettes et bien d’autres curiosités. Ce magnifique château du XIVe siècle vous ouvre ses portes tous les jours et propose ses vins de la Côte de Beaune à la dégustation et à la vente. À l’occasion de la “Vente des Vins”, bénéficiez d’une offre spéciale pour (re)découvrir cet endroit authentique et les vins de son domaine viticole.

– Visite libre du château et des musées : 12 € / personne

– Dégustation découverte (3 appellations au choix) : 6 € / personne

– Offre spéciale Vente des Vins 2024 (valable les 15, 16 et 17 novembre, sans réservation) : visite + dégustation découverte à 15 € / personne

EUR.

Château de Savigny-lès-Beaune Rue du Général Leclerc

Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-02 par COORDINATION CÔTE-D’OR