Journées Européennes du Patrimoine au Château de Savigny-lès-Beaune Château de Savigny-lès-Beaune Savigny-lès-Beaune, samedi 21 septembre 2024.

Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:00:00

fin : 2024-09-22 18:30:00

À l’occasion des 41ème Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Savigny-lès-Beaune ouvre ses portes à un tarif préférentiel de 10 € / adulte (au lieu de 12 €). Venez (re)découvrir ce lieu unique où sont abritées d’incroyables collections : 100 avions de chasse, 35 voitures de course Abarth, 200 motos, 30 tracteurs enjambeurs, 30 camions de pompiers, plus de 8000 maquettes et bien d’autres curiosités.

Château de Savigny-lès-Beaune Rue du Général Leclerc

Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



