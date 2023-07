VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAUVAN Château de Sauvan Mane, 16 septembre 2023, Mane.

VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE SAUVAN 16 et 17 septembre Château de Sauvan TARIF ADULTE 11€ ENFANT MOINS 13 ANS 5€

Samedi 16 sept visite a 14h et 16h. Dimanche 17 sept visite a 10h, 14h et 16h.

Samedi et dimanche : Ecole de danse ITALIENNE: dans le parc du chateau démonstration de danse du 19° et 20° siecle avec les danseurs et danseuses en costumes d’époque. Participation du public

Château de Sauvan Château de Sauvan 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 05 64 http://www.chateaudesauvan.com Château d’un pur style classique du XVIIIe siècle appelé le « petit trianon de Provence » ou le « palais provençal de la dernière amie de la reine Marie-Antoinette ». Château entièrement meublé, XVII° XVIII° XIX° siècle. Jardin à la française, avec pièces d’eau, statues, animaux d’ornements en liberté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00