Ceux de Canteloube Château de Saussignac Saussignac, 18 novembre 2023, Saussignac.

Saussignac,Dordogne

« Ceux de Canteloube », conté par Daniel Chavaroche. Cet événement est proposé par l’association Par tout Art Tisse.

Château de Saussignac

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Ceux de Canteloube », narrated by Daniel Chavaroche. This event is organized by the Par tout Art Tisse association.

Reservations required.

« Ceux de Canteloube », narrado por Daniel Chavaroche. Este acto está organizado por la asociación Par tout Art Tisse.

Reserva obligatoria.

« Ceux de Canteloube », erzählt von Daniel Chavaroche. Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Par tout Art Tisse angeboten.

Mit Reservierung.

