Concert exceptionnel : force of nature Château de Saussignac Saussignac, 20 juillet 2023, Saussignac.

Saussignac,Dordogne

Un concert intitulé « Force of nature » est organisé au château de Saussignac.

Avec Emily Albrink (soprano) et Kathleen Kelly au piano..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Château de Saussignac

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A concert entitled « Force of nature » is organized at Château de Saussignac.

With Emily Albrink (soprano) and Kathleen Kelly on piano.

En el castillo de Saussignac se organiza un concierto titulado « Fuerza de la naturaleza ».

Con Emily Albrink (soprano) y Kathleen Kelly al piano.

Im Schloss von Saussignac findet ein Konzert mit dem Titel « Force of nature » statt.

Mit Emily Albrink (Sopran) und Kathleen Kelly am Klavier.

