L’arborétum paysager du château de Sassenage Château de Sassenage, 4 juin 2023, Sassenage. L’arborétum paysager du château de Sassenage Dimanche 4 juin, 10h00, 14h00 Château de Sassenage entrée libre Visite découverte du jardin anglo-chinois et du parc

Un parcours libre à la découverte d’un parc classé Monument historique, de son histoire, de sa collection végétale et de sa restauration.

De 10 h à 17 h dimanche 4 juin 2023. Accès gratuit et possibilité d’accompagner la visite d’un livre guide (13 €) Château de Sassenage Allée du Château, 38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 02 12 04 http://www.chateau-de-sassenage.com Parc paysager privé de 8 ha réaménagé au XIXe siècle à l’emplacement de jardins modifiés selon les modes et époques. Charme d’un parc romantique planté d’arbres remarquables. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 château de Sassenage©

