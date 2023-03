Marché Artisanal Château de Salornay Hurigny Hurigny Catégories d’Évènement: HURIGNY

2023-05-01 – 2023-05-01

Château de Salornay 68 route de Salornay

Hurigny

Saône-et-Loire Hurigny . EUR 0 0 Venez découvrir, pour la 3ème édition, de nombreux artisans et leur créations,. Du fait entièrement main et local.

Tous les domaines artisanaux seront présents. Nous vous attendons nombreux et curieux dans la bienveillance.

Avec la présence de Miss Val de Saône 2023. alexandra.bigot2706@gmail.com Château de Salornay 68 route de Salornay Hurigny

