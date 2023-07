Spectacle déambulatoire L’Empreinte Chateau de Sallmard Peyrins, 16 septembre 2023, Peyrins.

Spectacle déambulatoire L’Empreinte 16 et 17 septembre Chateau de Sallmard Plein tarif: 10€ Tarif réduit: 8€ ( Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, Enfants de moins de 12 ans) réservation conseillée jauge limitée à 45 spectatrice.teur.s

L’Empreinte

Un feuilleton théâtral

premier épisode: L’Automne

Premier volet d’une création in situ en quatre épisodes correspondant aux quatre saisons : Automne, Hiver, Printemps, Été . Pour décor, le Château, son parc et le jardin à la française.

Une famille moderne et citadine s’installe au château de Sallmard. Pourquoi cette vieille demeure ? Est-ce un véritable choix de leur part ou serait-ce la maison qui les a choisis ? Pourquoi ce nouveau départ ? Ils tentent de donner l’image d’une famille ordinaire. Mais un secret ignoré pèse sur eux.

Pour cette famille chargée du poids d’un passé oublié, passé sous silence, l’installation dans ce château lui aussi chargé d’histoire va avoir des effets cathartiques sur nos protagonistes. Chacun des personnages va être affecté d’une manière différente par ce lieu.

Les manifestations du passé sont-elles néfastes ? Portent-elles un message ? Les visions et apparitions sont-elles réelles ou nos protagonistes ont-ils perdu la tête ? Des secrets enfouis vont être révélés.

Quelles empreintes restent inscrites dans l’homme et dans la pierre ?

Spectacle proposé par la Compagnie l’ORANGERIE

Écriture et mise en scène: Marianne Téton, interprété par une équipe de comédien.nes proffessionel.les.

Chateau de Sallmard 276 rue de Sallmard, 26380 Peyrins, Drôme, Auverge-Rhône-Alpes Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

C'est au XVIIe siècle que fut bâti le château actuel sis à Peyrins, certainement à partir des pierres d'un édifice déjà existant depuis un siècle. L'histoire du château de Sallmard a été marquée par deux personnages qui ont été, chacun à leur manière, un reflet de leur époque. Soffrey de Calignon, chancelier du roi de Navarre Henri IV et l'un des principaux rédacteurs de l'Édit de Nantes (par lequel le roi de France reconnaît la liberté de culte aux protestants), fut le premier occupant du château. Il n'en eut la jouissance que fort peu de temps, mais sa descendance, de Calignon, puis de Chabrière et de Sallmard, habita la maison jusqu'en septembre 1935, date à laquelle la famille Chesneau fit son entrée dans cette demeure jusqu'à nos jours. Germaine Chesneau, grand-mère de l'actuelle occupante du château, a dirigé un foyer d'accueil pour enfants puis un institut médico-pédagogique au sein du château jusqu'en 1982. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a sauvé cent trente-neuf enfants juifs de la barbarie nazie en les cachant parmi ses pensionnaires. Elle reçoit la médaille des Justes par l'Etat d'Israël pour son héroïsme et son dévouement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T19:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Marianne Téton