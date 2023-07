Happy Hour au Château de Salles Château de Salles Feugarolles, 5 juillet 2023, Feugarolles.

Feugarolles,Lot-et-Garonne

Henry de Batz, producteur de vin de Buzet au Château de Salles, vous propose de découvrir son domaine durant un happy hour tous les mercredis de juillet et août !

Commentaires sur la culture de la vigne sur la vinification et dégustation des vins autour de produits gastronomiques. -10% sur tous les vins..

2023-07-05 fin : 2023-08-30 19:30:00. EUR.

Château de Salles

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Henry de Batz, Buzet wine producer at Château de Salles, invites you to discover his estate during happy hour every Wednesday in July and August!

Commentary on vine-growing and winemaking, and wine tasting with gourmet products. -10% off all wines.

Henry de Batz, viticultor de Buzet en el Château de Salles, le invita a descubrir su finca durante una happy hour todos los miércoles de julio y agosto

Hablaremos de cómo se cultivan las viñas y cómo se elabora el vino, y degustaremos nuestros vinos con productos gourmet. -10% de descuento en todos los vinos.

Henry de Batz, Produzent von Buzet-Wein im Château de Salles, bietet Ihnen die Möglichkeit, sein Weingut während einer Happy Hour jeden Mittwoch im Juli und August zu entdecken!

Kommentare zum Anbau der Reben über die Weinherstellung und Weinverkostung bei gastronomischen Produkten. -10% auf alle Weine.

