D’hier à aujourd’hui, découvrez le château de Sales à travers les cinq siècles de son histoire, sa grande salle, son cuvier et son chai d’élevage, et terminez votre visite par la dégustation commentée de notre grand vin dans le millésime 2019.

Le Libournais se distingue par la diversité de ses paysages entrecoupés par les vallées sinueuses de la Dordogne et de l'Isle. Aux zones de palus se substituent des coteaux et plateaux recouverts de vigne et de bois. Si le Libournais est réputé pour ses vins (Pomerol, Lalande-de-Pomerol, Saint-Émilion, Fronsac et Canon-Fronsac), cette spécificité appartient à une histoire récente. Le XVIIIe siècle offrait un panorama plus diversifié : cultures et bois y dominaient et de nombreux palus étaient encore exploités pour le pâturage et le fourrage. Marqué par le développement de domaines détenus par la bourgeoisie libournaise, ce territoire se transforma à partir du XVIe siècle et surtout au XIXe siècle. Constituant la plus grande propriété viticole du Pomerol par sa superficie, le château de Sales fut un maillon essentiel de cette conquête progressive de la vigne. La reconstruction du royaume après la guerre de Cent ans passa par des phases de remembrement pour remettre en culture les terres. Des fiefs furent alors créés et c'est ainsi que Sales entra dans l'histoire. Il est la manifestation de l'ascension d'une famille de Libourne, les Sauvanelle, qui donnèrent à la ville nombre de jurats et maires. L'aboutissement de cette trajectoire fut marqué par l'accession à la noblesse et se matérialisa par la construction au XVIIe siècle d'un château, attaché à une exploitation viticole. Le château de Sales est demeuré depuis ce temps dans la même famille. Chaque génération y apporta sa marque, du très beau décor peint du vestibule dédié aux vertus conjugales aux jardins en passant par le cuvier doté d'une remarquable charpente d'assemblage à petits bois.

