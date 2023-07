Ô Rythme des Saisons 3e édition Château de Sainte-Foy Anthé, 16 août 2023, Anthé.

Anthé,Lot-et-Garonne

Ô Rythme des Saisons est un festival culturel itinérant sur la communauté de communes, initié par la compagnie avec Cœur et Panache et organisé avec le soutien d’associations culturelles et de passionnés.

À 15h, Les Contes du Cantou ; à 19h, Guinguette éphémère et à 20h30, Mozart on the Lot..

Château de Sainte-Foy

Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



M. de Molière show: Jérôme Pouly has designed a single interactive stage around the main themes of Molière’s work, which, drawn at random by the spectators, allow you to hear the words of the great figures of this popular theatre.

Ô Rythme des Saisons es un festival cultural que recorre la comunidad de municipios, puesto en marcha por la empresa avec Cœur et Panache y organizado con el apoyo de asociaciones culturales y aficionados.

A las 15:00 h, Les Contes du Cantou; a las 19:00 h, Guinguette éphémère y a las 20:30 h, Mozart on the Lot.

Ô Rythme des Saisons ist ein Kulturfestival, das durch den Gemeindeverband wandert, von der Compagnie avec C?ur et Panache initiiert wurde und mit der Unterstützung von Kulturvereinen und Kulturbegeisterten organisiert wird.

Um 15 Uhr, Les Contes du Cantou; um 19 Uhr, Guinguette éphémère und um 20.30 Uhr, Mozart on the Lot.

