Visite guidée du château de Saint-Pierre-Église Château de Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pierre-Église

Visite guidée du château de Saint-Pierre-Église Château de Saint-Pierre-Eglise, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-Église. Visite guidée du château de Saint-Pierre-Église 16 et 17 septembre Château de Saint-Pierre-Eglise 5€. Les propriétaires du château de Saint-Pierre-Église vous accueillent pour une visite guidée. Vous pourrez ainsi admirer la qualité exceptionnelle des décors intérieurs avec des boiseries sculptées de grande qualité, des parquets « Versailles », une belle rampe d’escalier. Vous découvrirez l’histoire de ce château avec les personnages clés et les événements majeurs tels que l’occupation pendant la guerre et l’engagement de la famille pour sa préservation. Château de Saint-Pierre-Eglise Rue de la Biretterie, 50330 Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie 0633767157 http://www.chateausaintpierreeglise.com https://www.facebook.com/ChateaudeSaintPierreEglise [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.chateausaintpierreeglise.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 76 71 57 »}] Château du XVIIIe siècle entouré de bois, perspectives, pelouses à la française et avec vue sur la mer Parking à l’entrée, accès piéton uniquement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 © Blangy

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pierre-Église Autres Lieu Château de Saint-Pierre-Eglise Adresse Rue de la Biretterie, 50330 Saint-Pierre-Eglise Ville Saint-Pierre-Église Departement Manche Age max 99 Lieu Ville Château de Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église

Château de Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-eglise/

Visite guidée du château de Saint-Pierre-Église Château de Saint-Pierre-Eglise 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du château de Saint-Pierre-Église Château de Saint-Pierre-Eglise Château de Saint-Pierre-Eglise 16 septembre 2023 Château de Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église

Saint-Pierre-Église Manche