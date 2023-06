Concert-médiation du Trio Moïra au conservatoire de Saint-Ouen Château de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Concert-médiation du Trio Moïra au conservatoire de Saint-Ouen Château de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine, 20 juillet 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Concert-médiation du Trio Moïra au conservatoire de Saint-Ouen Jeudi 20 juillet, 10h30 Château de Saint-Ouen-sur-Seine concert réservée aux enfants des acuueils de loisir de la ville de saint ouen Château de Saint-Ouen-sur-Seine 12 rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 48 95 20 https://www.saint-ouen.fr/services-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/culture/108-conservatoire-municipal.html Conservatoire Municipal en Musique, en Théâtre et en Danse de Saint-Ouen-sur-Seine. Lieu d’enseignement artistique municipal Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:30:00+02:00 – 2023-07-20T12:30:00+02:00

2023-07-20T10:30:00+02:00 – 2023-07-20T12:30:00+02:00 ©NR Détails Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Château de Saint-Ouen-sur-Seine Adresse 12 rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Ville Saint-Ouen-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Château de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine

Château de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-sur-seine/

Concert-médiation du Trio Moïra au conservatoire de Saint-Ouen Château de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 2023-07-20 was last modified: by Concert-médiation du Trio Moïra au conservatoire de Saint-Ouen Château de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine Château de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 20 juillet 2023