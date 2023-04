Escape game nocturne : Le prix de la rançon Château de Saint-Mesmin, 16 septembre 2023, Saint-André-sur-Sèvre.

Escape game nocturne : Le prix de la rançon Samedi 16 septembre, 20h00 Château de Saint-Mesmin 60 € (équipe de 4 personnes). 75 € (équipe de 5 personnes). 90 € (équipe de 6 personnes). A partir de 12 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Rdv à 19h30. Port de chaussures fermées. Poussettes et animaux non autorisés.

Faire la guerre au Moyen Âge, c’est une question de stratégie, de techniques et de batailles rangées pour attaquer et faire un siège de villes, de places fortes ou de châteaux forts. Le recrutement opéré, mieux vaut être bien équipé et entrainé pour devenir soldat.

Ainsi, les corps d’armées sont au premier rang et en vagues successives, la cavalerie, les archers, les arbalétriers l’infanterie contribuent au bon déroulement des opérations militaires. A ce sujet, les récits des chroniqueurs sont nombreux, cruels et parfois cocasses afin d’embellir et glorifier ces batailles épiques.

En l’absence de cartes d’état-major et pour parfaire les armées, les services secrets jouent un rôle primordial en pratiquant espionnage, négociation, rançons, empoisonnement… de quoi finalement s’immiscer dans une drôle de guerre…

C’est dans ce contexte militaire que le château de Saint-Mesmin souhaite faire de l’année 2023 une drôle d’année guerrière et proposer son dernier escape game en nocturne. Il est acté qu’en période de guerre tout est permis !

Ainsi, le temps est compté, 60 minutes chrono c’est la durée définie pour sortir de l’enceinte du château de Saint-Mesmin. C’est une immersion garantie au cœur d’une histoire. Muni d’une feuille de route, au travers de jeux d’énigmes et d’évasion, c’est une histoire à remonter le temps qui attend les joueurs avec au programme : intrigues, indices, messages secrets à décoder, lecture, réflexion en parcourant les différentes salles du château.

Par équipe de 4 à 6 joueurs maximum, il s’agira d’élucider l’enquête pour sortir du château de Saint-Mesmin en franchissant le pont-levis salvateur.

Evadez-vous le temps de cet « Escape game », à mi-chemin entre un cluedo grandeur nature et un jeu video adapté du monde réel.

Château de Saint-Mesmin La Ville, 79380 Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 79380 L’Ouche Neuve Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 17 62 https://www.chateau-saintmesmin.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-saintmesmin.com/ebilletterie »}] Le château « fort » en animations. Le château fort de Saint-Mesmin est une forteresse médiévale du XIVe siècle à laquelle s’est ajouté, au XVe siècle, un imposant donjon de 28 mètres de haut. Des animations médiévales quotidiennes en juillet et août permettent une découverte insolite de ce lieu : ateliers pour enfants et adultes, etc. Classé au titre des Monuments historiques depuis 1993, le château est situé sur la commune de Saint-André-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres. Reconstruit vers 1370 par Pierre de Montfaucon, chevalier et seigneur de Saint-Mesmin, il a fait l’objet d’importants travaux de fortification à la fin du XIVe siècle. Il possède le charme d’une petite forteresse militaire allié au souci de confort grandissant de la fin du Moyen Âge. Le donjon de 28 mètres de haut couronné de mâchicoulis, archères canonnières, pont-levis et vestiges des hourds témoignent de l’architecture militaire de cette forteresse érigée durant la guerre de Cent Ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

