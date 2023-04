Harnois et maniement d’armes Château de Saint-Mesmin, 16 septembre 2023, Saint-André-sur-Sèvre.

Harnois et maniement d’armes 16 et 17 septembre Château de Saint-Mesmin 6,5 € adulte. Gratuit enfant -18 ans et détenteurs de cartes Privilège / Ambassadeur.

Rendez-vous les 16 et 17 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine pour des instants guerriers au château de Saint-Mesmin.

Faire la guerre au Moyen Âge, c’est une question de stratégie, de techniques et de batailles rangées pour attaquer et faire un siège de villes, de places fortes ou de châteaux forts. Le recrutement opéré, mieux vaut être bien équipé et entrainé pour devenir soldat.

Tout au long de l’après-midi, prenez place pour vos premières leçons de maniement d’armes du Moyen Âge avec nos capitaines.

En préambule, découvrez le harnois, c’est-à-dire l’équipement militaire du combattant, au travers des armes blanches, armes de trait, machine de siège et artillerie.

Puis, l’invitation sera lancée pour vous essayer au maniement de quelques-unes d’entre elles. Dans la lice de combat, manipulez épées, armes d’hast, initiez-vous au tir à l’arc moderne (archery games), tentez de propulser quelques projectiles avec la bricole, le tout pour une drôle, mais avant tout ludique, guerre…

A disposition aussi à l’accueil : Le nouveau grand jeu à énigmes du château « Haro sur l’empoisonneur », sous forme d’enquête, pour démasquer qui a empoisonné Pierre de Montfaucon, le seigneur du lieu. Un moment ludique d’une heure de jeu à faire en famille ou entre amis pour partir à la découverte du château tout en jouant.

Une boutique, en accès libre, présente des produits d’inspiration médiévale.

Château de Saint-Mesmin La Ville, 79380 Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 79380 L’Ouche Neuve Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 17 62 https://www.chateau-saintmesmin.com Le château « fort » en animations. Le château fort de Saint-Mesmin est une forteresse médiévale du XIVe siècle à laquelle s’est ajouté, au XVe siècle, un imposant donjon de 28 mètres de haut. Des animations médiévales quotidiennes en juillet et août permettent une découverte insolite de ce lieu : ateliers pour enfants et adultes, etc. Classé au titre des Monuments historiques depuis 1993, le château est situé sur la commune de Saint-André-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres. Reconstruit vers 1370 par Pierre de Montfaucon, chevalier et seigneur de Saint-Mesmin, il a fait l’objet d’importants travaux de fortification à la fin du XIVe siècle. Il possède le charme d’une petite forteresse militaire allié au souci de confort grandissant de la fin du Moyen Âge. Le donjon de 28 mètres de haut couronné de mâchicoulis, archères canonnières, pont-levis et vestiges des hourds témoignent de l’architecture militaire de cette forteresse érigée durant la guerre de Cent Ans.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Caroline TF