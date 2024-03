Château de Saint Mesmin Défis sportifs, façon Playmobil® Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre, samedi 19 octobre 2024.

Château de Saint Mesmin Défis sportifs, façon Playmobil® Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Sous forme de dioramas, la forteresse va se remplir des figurines Playmobil®. Découvrez, alors, les sports à travers l’histoire et le temps. Au programme des jeux grecs et romains, jeux mésoaméricains et du nouveau monde, jeux de force écossais, jeu de paume, de la soule, tournois et joutes, saynètes de jeux d’enfants. C’est un vrai retour à l’histoire des sports et aux souvenirs d’enfant, façon Playmobil®.

A disposition aussi à l’accueil Le landscape game du château Haro sur l’empoisonneur , sous forme d’enquête pour démasquer qui a empoisonné Pierre de Montfaucon, le seigneur du lieu. Un moment ludique d’une heure de jeu à faire en famille ou entre amis pour partir à la découverte du château tout en jouant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 14:30:00

fin : 2024-11-03 18:30:00

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-saintmesmin.com

L’événement Château de Saint Mesmin Défis sportifs, façon Playmobil® Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2024-03-10 par OT Bocage Bressuirais