8 EUR Faire la guerre au Moyen Àge, c’est une question de stratégie, de techniques et d’hommes. Trois jours d’initiation à l’art de la guerre accompagnés des maîtres d’armes, Hoël, Dame Lutinannie et la Barbiche, pour de drôles de leçons d’équitation, de maniement d’épée et de duels. Il faut bien que manœuvres rythment avec victoire.

+33 5 49 80 17 62

