CLAUDIO CAPÉO / SLIMANE CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS St Maurice De Remens, 29 juin 2024, St Maurice De Remens.

SLIMANE / CLAUDIO CAPEO – PRINTEMPS DE PEROUGESNe manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour Le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret… Slimane partagera un co-plato avec l’artiste authentique au grain de voix singulier : Claudio Capéo ! Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo enchaine les succès et fait chanter toutes les générations avec des paroles toujours plus proches du coeur.Pour toutes questions d’ordre pratique, nous vous recommandons de visiter le site internet du Festival Printemps de Pérouges.Pour la réservation de places PMR/PSH : https://forms.gle/vuNogzhCPNFZJHte7

Tarif : 47.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-06-29 à 18:00

CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS . 01500 St Maurice De Remens 01