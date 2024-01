MIKA / Julien Granel – MIKA / Julien Granel – PRINTEMPS DE PEROUGES CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS St Maurice De Remens, jeudi 27 juin 2024.

MIKA / Julien Granel – PRINTEMPS DE PEROUGESMIKA, l’homme de la pop arrive !!! C’était il y a bientôt dix-sept ans. Les ondes européennes diffusaient en boucle Relax, Grace Kelly, Love Today, Big Girl (You Are Beautiful) …Et un vent de fraîcheur soufflait sur la pop mondiale.En ouverture de cette soirée, Julien Granel artiste délibérément cool, truffé de groove irrésistible, de jam brûlante et de pépites feel good mettra le feu au plateau avec sa musique colorée et décalée !Pour toutes questions d’ordre pratique, nous vous recommandons de visiter le site internet du Festival.Pour la réservation de places PMR/PSH : https://forms.gle/vuNogzhCPNFZJHte7

Tarif : 48.00 – 78.00 euros.

Début : 2024-06-27 à 18:00

Réservez votre billet ici

CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS . 01500 St Maurice De Remens 01