ZUCCHERO – ZUCCHERO – PRINTEMPS DE PÉROUGES CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS St Maurice De Remens, mardi 25 juin 2024.

ZUCCHERO – PRINTEMPS DE PEROUGESZucchero chante l’Italie ! Il donne des couleurs vives au blues, flirte avec les contours du bel canto et épouse les formes d’un rock raffiné. Le prodige transalpin est la plus grande star italienne du rhythm’n’blues moderne avec des tubes incontournables des années 80 et 90.Événement à ne pas manquer ! Unique date en France pour 2024 !Informations pratiques ou particulières à l’événement ou au site : accès aux personnes en situation de handicap, heure d’arrivée conseillée, parking, accès…Pour la réservation de places PMR/PSH : https://forms.gle/vuNogzhCPNFZJHte7

Tarif : 46.00 – 95.00 euros.

Début : 2024-06-25 à 18:00

Réservez votre billet ici

CHATEAU DE SAINT-MAURICE-DE-REMENS . 01500 St Maurice De Remens 01