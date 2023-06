Plongez dans l’histoire mouvementée de la vallée lors d’une visite immersive au château Château de Saint-Martin-Laguépie Saint-Martin-Laguépie Saint-Martin-Laguépie Catégories d’Évènement: Saint-Martin-Laguépie

Dimanche 17 septembre, 11h00

Gratuit. Entrée libre. Les bénévoles costumés vous accueilleront au château.

Gravissez le chemin qui mène au château et découvrez l’histoire tumultueuse des Seigneurs de La Guépie qui a agitée la vallée depuis le XIIe siècle jusqu’à la Révolution. La visite du monument offre un magnifique point de vue sur la vallée du Viaur et sur les villages.

Le château conserve de superbes éléments d'architecture du XVIIe siècle qui méritent le coup d'œil. Depuis 1998, l'association Lou Viel Castel œuvre à la préservation, l'animation et à la transmission des vestiges de l'histoire.

Château de Saint-Martin-Laguépie
Le Bourg, 81170 Saint-Martin-Laguépie
Saint-Martin-Laguépie
81170 Tarn Occitanie
05 63 30 20 34

Le château primitif de Laguépie fut construit au début du XIIIe siècle, avant d'être rasé une première fois en 1212. Reconstruit, puis détruit et pillé durant les guerres de Religion, sa forme actuelle est due aux travaux du baron de Laguépie au XVIIe siècle, mais surtout à ceux de Nicolas de Cambon un siècle plus tard. Devenu une demeure confortable, le château sera finalement abandonné et pillé durant la Révolution française. Accès par le chemin pédestre, ou par la route pour les personnes à mobilité réduite.

