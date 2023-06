Projection : « Lumière du patrimoine » Château de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé, 15 septembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Projection : « Lumière du patrimoine » 15 – 17 septembre Château de Saint-Loup-sur-Thouet Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une mise en lumière des édifices patrimoniaux du centre bourg de Saint-Loup-Lamairé.

Une soirée que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

Château de Saint-Loup-sur-Thouet 1 rue Jacques de Boyer, 79600 Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé 79600 La Route Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine De l’époque médiévale, le château de Saint-Loup conserve son système de douves, un imposant donjon carré et un corps de logis, remanié au XXe siècle.

Au début du XVIIe siècle, la famille Gouffier, bâtisseur du château d’Oiron, élève le somptueux logis classique à pavillons, caractéristiques des créations architecturales inspirées de Philibert Delorme.

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l’ensemble du domaine est composé avec rigueur autour d’un long canal bordé d’allées d’arbres et terminé par un élégant pavillon. Un grand jardin potager est créé à l’arrière du château ; un vaste verger clos et un parc à allées rayonnantes sont installés sur les hauteurs. Enfin, les communs médiévaux deviennent la « ménagerie » (ferme), avec son imposant pigeonnier et l’orangerie avec ses deux petits jardins potagers à la française.

