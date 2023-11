Exposition d’art pour aider la recherche sur les cancers des enfants Château de Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc, 17 novembre 2023, Saint-Jean-le-Blanc.

Exposition d’art pour aider la recherche sur les cancers des enfants 17 – 19 novembre Château de Saint-Jean-le-Blanc Entrée libre

L’association Enfants Cancers Santé Coeur de France organise sa quinzième exposition solidaire au château de Saint-Jean-le-Blanc (142 rue Demay).

Venez nombreux admirer le travail d’artistes parmi les plus talentueux de la région du vendredi 17 au dimanche 19 novembre.

14 peintres et sculpteurs dont 10 nouveaux par rapport aux années précédentes exposeront leurs œuvres.

Une partie du montant des ventes sera reversée à l’association Enfants Cancers Santé qui finance des projets de recherche sur les cancers et les leucémies infantiles.

https://www.enfants-cancers-sante.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

