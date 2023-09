SALON DES ANONYMES au Château de SAINT JEAN LE BLANC 45 Château de Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

26ème Salon des Anonymes du 4 au 12 novembre 2023 au Château de Saint Jean le Blanc. Invités d'honneur : Sylvie DESMOULIN, peintre et sculptrice et Marc HABARNAU, sculpteur avec nos adhérents : 50 artistes peintres, sculpteurs, en terre, laque, plasticiens, mobiles, présenteront plus de 200 œuvres

Château de Saint Jean le Blanc 142, rue Demay 45650 Saint jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire
Site : www.Les-Anonymes.fr

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:30:00+01:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:30:00+01:00
2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00

