Exposition des PEINTUR’ELLES

Les Peintur’Elles, association artistique orléanaise constituée de 11 artistes peintres, chacune créant avec une technique propre et un style pictural différent, vous invitent à flâner dans leurs univers uniques.

Vous pourrez y découvrir leurs aquarelles, pastels, encres, huiles, acryliques et techniques mixtes naviguant entre le figuratif et l’abstrait.

Cette particularité, doublée de la sensibilité de ces 11 femmes, vous offrira un voyage dépaysant, riche d’ambiances colorées et de thématiques originales.

Lors de chacune de leur grande exposition annuelle, les Peintur’Elles accueillent un invité d’Honneur, sculpteur, et cette année Jean-Pierre GENDRA les honorera de sa présence.

Professeur de mathématiques à Saint Jean de Braye, dans le Loiret jusqu’en 2003, Jean-Pierre Gendra s’est tourné, dans les années 90, vers le modelage et la sculpture.

Pour lui, le bronze, « c’est vivre un voyage avec la création, en menant toutes les étapes du travail, de la conception à la réalisation technique. C’est vivre une aventure avec la matière où, grâce à la puissance magique du feu, la cire se transforme en bronze ». Il présentera des bronzes avec pour thèmes de prédilection la femme, le couple et la fragilité de l’équilibre de l’homme, de la nature, de l’univers.

http://sculpture.gendra.free.fr

Jean-Pierre Gendra est Sociétaire des Artistes Orléanais et expose dans toute la France.

Nous vous accueillerons avec plaisir dans ce lieu magnifique du lundi 2 au dimanche 8 Octobre 2023, tous les jours de 14h à 18h30.

Attention, l’expo débute le lundi et il n’y a qu’un week-end !

Infos pratiques :

– Château de Saint-Jean-le-Blanc (45650), 142 rue Demay

– Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/WDqfCroAnsFxat1n7

– TAO : ligne 5 – Arrêt St Denis

– Entrée gratuite du 2 au 8 octobre 2023 (de 14h à 18h30)

Pour nous joindre : lespeinturelles@gmail.com ou ici Evènement Facebook

