Circuit voitures : le challenge SPEED K'RZ Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Beauregard.

Circuit voitures : le challenge SPEED K’RZ 16 et 17 septembre Château de Saint-Jean de Beauregard Animation gratuite après une entrée achetée. Gratuit jusqu’à 18 ans. Normal : 8€ – Réduit : 6€ – +2€ pour la visite guidée de l’intérieur du château et du pigeonnier.

Vous êtes immergés au cœur même d’une véritable course avec une ambiance digne d’un Grand Prix ! Nous vous proposons un challenge “Grand Prix” où s’affrontent les pilotes avec des bolides au 1/32ème. Un « speaker » de course commente l’ensemble des épreuves, des scores intermédiaires et stimule l’esprit de compétition des pilotes.

Une émulation va se créer entre les pilotes en course, reproduisant une ambiance festive. Un directeur de course cadence les départs des épreuves, calcule les résultats intermédiaires et veille au respect des règles sur la piste. A chacun des « Runs », six compétiteurs s’affrontent sur le circuit et après quelques tours de chauffe, trois minutes de course départagent le vainqueur. Les pistes sont chronométrées au 1/1000ème de seconde et comptabilise le nombre de tours. Le challenge terminé, nous procédons au classement final avec remise de vos récompenses sur le podium.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne Île-de-France 01 60 12 00 01 http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Saint-Jean-de-Beauregard/270145589718078 Restaurée et entretenue avec passion par ses propriétaires, cette propriété familiale a conservé tout le charme et l’authenticité de son environnement du XVIIe siècle : un château meublé et toujours habité, le plus grand pigeonnier d’Ile-de-France et un étonnant potager fleuri unique par sa diversité végétale et labellisé Jardin remarquable. Chaque année, les Journées européennes du patrimoine permettent aux visiteurs de découvrir un aspect méconnu du château avec les propriétaires. Les visites guidées de l’intérieur du château seront l’occasion de tomber sous le charme de sa décoration remarquablement préservée et des mises en scène florales réalisées avec les fleurs du jardin. Enfin, le potager fleuri se révèlera dans toute sa générosité automnale avec ses collections de légumes rares, de dahlias et d’arbres fruitiers centenaires. Depuis Paris, A10 ou N118 direction Chartres et Saint-Jean de Beauregard RER B Orsay-Ville puis bus 0603

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

