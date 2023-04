Fête de la Création et des Métiers d’Art Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Jean-de-Beauregard

Fête de la Création et des Métiers d’Art Château de Saint-Jean de Beauregard, 9 juin 2023, Saint-Jean-de-Beauregard. Fête de la Création et des Métiers d’Art 9 – 11 juin Château de Saint-Jean de Beauregard Normal 10€ – Réduit 8€* – Gratuit jusqu’à 18 ans *Artisans sur présentation de leur carte professionnelle, étudiants et familles nombreuses. Groupes à partir de 10 personnes sur réservation préalable uniquement. Envie de cadeaux originaux ? Venez à Saint-Jean ! Les 9, 10 et 11 juin prochains le Domaine de Saint-Jean de Beauregard mettra en avant l’artisanat français lors de sa Fête de la Création et des Métiers d’Art. Près de 80 exposants de qualité présenteront le fruit de leur travail et proposeront des pièces uniques et originales : l’occasion rêvée pour trouver un cadeau inoubliable, à la portée de tous les porte-monnaie ! Maroquinerie, bijoux, céramique, peinture, luminaires, mobilier, déco, jeux pour enfants…toutes les spécialités seront représentées afin que vous puissiez faire l’acquisition de superbes créations. Les artisans nous feront le plaisir de dévoiler leur savoir-faire lors de nombreuses démonstrations et des ateliers pour petits et grands seront proposés pour découvrir le métier et apprendre les gestes et les techniques parfois oubliées. Une rencontre formidable à ne pas manquer avec des professionnels dont les maîtres-mots sont perfectionnisme, habileté et passion. La remise des Prix récompensera l’esthétisme, la technicité ainsi que la créativité des œuvres présentées. Attribués par un jury spécialiste du monde de l’art et des métiers d’art ainsi que par le public, ils primeront les exposants pour leur excellence. Rendez-vous avec le beau et l’inédit à deux pas de Paris. Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T14:00:00+02:00 – 2023-06-09T19:00:00+02:00

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Jean-de-Beauregard Autres Lieu Château de Saint-Jean de Beauregard Adresse Rue du Château 91940 Saint Jean de Beauregard Ville Saint-Jean-de-Beauregard Departement Essonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard

Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-beauregard/

Fête de la Création et des Métiers d’Art Château de Saint-Jean de Beauregard 2023-06-09 was last modified: by Fête de la Création et des Métiers d’Art Château de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard 9 juin 2023 Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard

Saint-Jean-de-Beauregard Essonne