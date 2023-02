Fête des Plantes de Printemps de Saint-Jean de Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard, 14 avril 2023, Saint-Jean-de-Beauregard.

Fête des Plantes de Printemps de Saint-Jean de Beauregard 14 – 16 avril Château de Saint-Jean de Beauregard

Normal 15€ – Réduit 12€ – Gratuit jusqu’à 18 ans

Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens à la plus grande fête des plantes de France.

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne Île-de-France [{“link”: “http://www.festik.net”}, {“link”: “http://www.francebillet.com”}, {“link”: “http://www.fnacspectacles.com”}]

Bien-être végétal à Saint-Jean.

Il n’est de plus grand plaisir que celui qui éveille tous nos sens. Les 14, 15 et 16 avril 2023, le Domaine de Saint-Jean de Beauregard ouvrira ses portes aux visiteurs et leur permettra d’accéder à ce bonheur intense lors de la plus grande Fête des Plantes de Printemps de France. Les 230 exposants présents compteront dans leur rang les meilleurs pépiniéristes producteurs européens ainsi que les meilleurs créateurs et artistes de l’art de vivre au jardin. C’est l’occasion rêvée pour recueillir des conseils personnalisés auprès des plus grands experts du monde horticole !

Cette année les nombreuses émotions que procure le monde végétal seront mises en avant. Ce lieu de félicité et de sérénité, aux vertus thérapeutiques, procure de la joie en venant stimuler tous nos sens. La beauté d’une fleur, le bruissement des feuilles, le parfum de l’herbe fraîchement coupée, la douceur sucrée d’un fruit ou l’aspérité d’une écorce, tout est satisfaction, bien-être et délice. Le jardin, plaisir des sens…

La remise des Prix et Trophées récompensera le travail des pépiniéristes et créateurs les plus méritants et les nombreuses animations – conférences, ateliers, démonstrations – renforceront vos connaissances botaniques de façon ludique et plaisante.

Un moment de partage et de convivialité aux portes de Paris !

Informations pratiques

DATES ET HORAIRES

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 de 10h à 18h les trois jours

TARIFS

Normal 15€ – Réduit 12€* – Gratuit jusqu’à 18 ans

Tarifs comprenant le droit d’entrée, les conférences et les animations, les ateliers, la visite du jardin, la consigne et le transport des plantes jusqu’à la sortie. Le Château n’est pas visitable durant les Fêtes des Plantes

*Paysagistes, membres de Sociétés et d’Écoles d’Horticulture, personnes handicapées, familles nombreuses, groupes à partir de 15 personnes (sur réservation préalable uniquement pour les groupes).

BILLETS

Billetterie sur place ou billetterie en ligne sur www.festik.net ou www.francebillet.com ou www.fnacspectacles.com

Conditions spéciales CE et groupes nous contacter

SERVICES

– Parking gratuit et navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B, 1er départ à 9h30 d’Orsay puis rotation de deux véhicules toute la journée, départs toutes les 20 min environ)

– Restauration possible sur place (restauration assise ou à emporter)

– Consigne plantes gratuite

– Transport de plantes : navettes gratuites pour le transport des achats lourds et volumineux jusqu’à la grille d’entrée. Départs près de la consigne et devant le stand Saint-Jean

– Livraisons à domicile sur devis

– Chiens tenus en laisse acceptés



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T10:00:00+02:00

2023-04-16T18:00:00+02:00