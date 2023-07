Visites guidées, dictée du patrimoine, rassemblement de motos anciennes et concert Château de Saint-Izaire et musée de l’archerie Saint-Izaire Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Izaire Visites guidées, dictée du patrimoine, rassemblement de motos anciennes et concert Château de Saint-Izaire et musée de l’archerie Saint-Izaire, 16 septembre 2023, Saint-Izaire. Visites guidées, dictée du patrimoine, rassemblement de motos anciennes et concert 16 et 17 septembre Château de Saint-Izaire et musée de l’archerie Gratuit. Entrée libre. Samedi : Profitez d’une visite guidée ou libre, participez à la dictée du patrimoine à 16h et assistez à un rassemblement de motos anciennes.

Dimanche : Explorez lors d’une visite guidée ou libre et assistez à un concert à 15h. Château de Saint-Izaire et musée de l’archerie Rue du Château, 12480 Saint-Izaire Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie 05 65 99 42 27 http://www.saint-izaire.com Découvrez le château épiscopal du XIVe siècle, dont l’imposante structure en grès rouge dissimule un décor intérieur d’une grande élégance. Autrefois résidence d’été des évêques de Vabres, cet édifice classé au titre des Monuments historiques conserve des témoignages de l’époque où les évêques menaient une vie semblable à celle des grands seigneurs. Au premier étage de l’aile sud, vous pourrez admirer un remarquable musée dédié à l’archerie traditionnelle. Cet espace unique rassemble une collection d’arcs, de flèches et de carquois provenant de différentes cultures, telles que les hommes pygmées, les bushmen, les japonais, les préhistoriques ou les indiens, qu’ils soient authentiques ou reconstitués. Itinéraire conseillé : Millau -> Saint-Affrique -> Vabres -> Saint-Izaire, Albi -> Trebas le bains -> Brousse le château (rd 902) -> Saint-Izaire, Rodez -> Salmiech -> Villefranche de Panat -> Broquies -> Saint-Izaire, Toulouse -> Albi -> Vabres l’abbaye -> Saint-Izaire, Montpellier -> Millau -> St-Affrique -> Vabres l’abbaye -> Saint-Izaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

