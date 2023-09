Visite historique, architecturale et paysagère Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy, 16 septembre 2023, Saint-Germain-lès-Buxy.

Visite historique, architecturale et paysagère 16 et 17 septembre Château de Saint-Germain-lès-Buxy Adultes à partir de 16 ans : 3 €

Tour des douves et façades extérieures, cour d’honneur, écurie avec voitures à cheval, sellerie-harnais, voitures d’enfant.

Visite libre du parc à l’anglaise avec ses arbres pluricentenaires dont le chêne labellisé « arbre remarquable ».

Visite libre du potager et du verger.

Château de Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 33 89 05 69 http://chateau.saintgermain.free.fr Ce château-fort daté du 15e s. est remanié au cours du 19e s. par ses propriétaires, Joseph et Elise de La Roche Nully qui font appel à l’architecte Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc. Elise de la Roche Nully est la fille du Général d’Empire Vivant Jean Brunet Denon, que son oncle, le célèbre Vivant Denon emmena avec lui dans la campagne d’Egypte alors qu’il n’a que 16 ans. Les propriétaires actuels, Henri de Fleurieu et sa famille, assurent la continuité familiale en ligne directe, les La Roche Nully n’ayant eu qu’une fille unique, Viva qui épousa Edouard de Fleurieu. Cet ensemble fort romantique se compose d’un château en brique en L, de style troubadour, et de communs entourés de douves en eau enjambées par 6 ponts tous différents. Une orangerie, une glacière et divers bâtiments consacrés au jardin sont encore visibles aujourd’hui. Le tout se love dans un grand parc à l’anglaise aux essences plus que centenaires, dont tulipiers de Virginie, Cyprès chauves, etc. Une grotte et sa source sont un lieu de pèlerinage pour les femmes qui désirent un garçon ! A 6km de Buxy, 10km de Givry, 12km de Chalon-sur-Saône, 90km de Dijon, 120km de Lyon. Entrée sur la D104 près du monument aux morts.

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Collection Fleurieu