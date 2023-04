Découverte paysagère et arboricole d’un parc à l’anglaise Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy Catégories d’Évènement: Saint-Germain-les-Buxy

Saône-et-Loire

Découverte paysagère et arboricole d’un parc à l’anglaise Château de Saint-Germain-lès-Buxy, 3 juin 2023, Saint-Germain-lès-Buxy. Découverte paysagère et arboricole d’un parc à l’anglaise 3 et 4 juin Château de Saint-Germain-lès-Buxy 5 € | À partir de 6 ans Visite libre du parc à l’anglaise du château de Saint-Germain-lès-Buxy. Château de Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0) 633 890 569 https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/chateau-de-saint-germain-les-buxy.html Passez les ponts sur les douves bordées de roses, sous le regard des gargouilles de Notre-Dame de Paris, signature de Maurice Ouradou, qui réaménage le château médiéval entre 1866 et 1878. De la cour d’honneur au parc pittoresque, une promenade de charme vous mènera du chêne remarquable au jardin potager et son verger palissé. Découvrez les voitures hippomobiles, la sellerie, les outils de jardin. Admirez le miroir d’eau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Collection Fleurieu

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain-les-Buxy, Saône-et-Loire Autres Lieu Château de Saint-Germain-lès-Buxy Adresse 71390 Saint-Germain-lès-Buxy Ville Saint-Germain-lès-Buxy Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy

Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-les-buxy/

Découverte paysagère et arboricole d’un parc à l’anglaise Château de Saint-Germain-lès-Buxy 2023-06-03 was last modified: by Découverte paysagère et arboricole d’un parc à l’anglaise Château de Saint-Germain-lès-Buxy Château de Saint-Germain-lès-Buxy 3 juin 2023 Château de Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Germain-lès-Buxy

Saint-Germain-lès-Buxy Saône-et-Loire