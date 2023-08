Journées du Patrimoine : Visite guidée du château de Saint-Germain Château de Saint-Germain Gaugeac, 16 septembre 2023, Gaugeac.

Gaugeac,Dordogne

Visites guidées du château de Saint-Germain lors des Journées du Patrimoine. Partez à la découverte de l’un des 1001 châteaux du Périgord. Visite gratuite. Départ toutes les heures..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00. .

Château de Saint-Germain

Gaugeac 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the castle of Saint-Germain during the Heritage Days. Discover one of the 1001 castles of Périgord. Free visit. Departure every hour.

Visitas guiadas al castillo de Saint-Germain durante las Jornadas del Patrimonio. Descubra uno de los 1001 castillos del Périgord. Visitas gratuitas. Salidas cada hora.

Führungen durch das Schloss Saint-Germain während der Tage des Kulturerbes. Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch eines der 1001 Schlösser des Périgord. Die Besichtigung ist kostenlos. Abfahrt jede Stunde.

Mise à jour le 2023-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides